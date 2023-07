To av tre av Forsvarets sosiale medier-profiler forsvinner

En kartlegging Forsvaret kommunikasjon og kommunikasjonsorganisasjonen i Forsvaret har gjennomført, viser at Forsvaret ikke har kontroll på mye av kommunikasjonen de sender ut, skriver Forsvarets Forum.

Løsningen blir å slette og slå sammen flere av profilene Forsvaret har i sosiale medier. 49 av deres 75 profiler i sosiale medier forsvinner.

Gjennomgangen viser at kvaliteten på det som publiseres på profilene jevnt over er lav og svært varierende. Dette er en konsekvens av at Forsvaret har for mange profiler i sosiale medier som det ikke er kapasitet til å følge opp. Det er også mangel på fagkunnskap og kompetanse når det gjelder drift av ulike kanaler i sosiale medier, fremgår det i et brev Forsvarets Forum har fått innsyn i.

