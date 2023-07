Bane Nor opplyser at de vil komme med en oppdatering klokken 15.

Pressevakt Harry Korslund sier til Oppland Arbeiderblad at det er overvann på deler av strekningen etter kraftig nedbør de siste timene.

Vegtrafikksentralen øst opplyser på Twitter at lokalt store nedbørsmengder har ført til at det kan være overvann i veibanen enkelte steder vest for Mjøsa.