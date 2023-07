SMK: Ingen oversikt over aksjer eid av statssekretærer og politiske rådgivere

Statssekretærer og politiske rådgivere er statsrådenes nærmeste kolleger i ledelsen av departementene. De har ofte tilgang på samme informasjon som statsrådene selv, men er ikke omfattet av noen plikt til opplyse om dette til Stortingets aksjeregister.

På spørsmål fra E24 opplyser SMK at de ikke fører egne lister over statssekretærenes eller de politiske rådgivernes aksjeposisjoner. Flere andre departementer som avisen har spurt, har foreløpig ikke svart.

Heller ikke i Kunnskapsdepartementet, hvor Ola Borten Moe (Sp) fredag trakk seg som statsråd etter at han innrømmet brudd på habilitetsreglene etter aksjekjøp, opplyser de at det føres oversikt over aksjeposisjoner til statssekretærer eller politiske rådgivere.

Ved SMK viser kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse til «Håndbok for politisk ledelse». Den må også statssekretærer og politiske rådgivere sette seg inn i når de tiltrer.

– Statssekretærer og politiske rådgivere har fått informasjon og opplæring i disse reglene. De skal selv sørge for å overholde reglene og vurdere sin egen habilitet i alle saker de behandler. Er en på grunn av for eksempel aksjeeierskap inhabil til å behandle en sak, skal en avstå helt fra å delta i behandlingen av saken, sier Hjukse til E24.