Salatbar i bakgården

– Egentlig er alt spiselig, sier Kristin Helene Randulf Nielsen.

Hun er stor-sanker, og plukker alt fra kløverblader til løvetann. Dagsavisen møter henne ved St. Hanshaugen park i Oslo, der hun viser hvordan man kan finne spiselige vekster både i bakgården og i parken. Slik kan man nemlig være både bærekraftig, og økonomisk, samme hvor i landet du bor.

Kristin Helene Randulf Nielsen titter etter spiselige vekster sammen med hunden Putte. Rundt henne kan man blant annet se et mylder av groblad. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Fagtekniker og forfatter

Kristin Nielsen tar oss med inn i selve parken, og vi setter oss ned på det grønne, tilsynelatende uspiselige gresset. Hun titter ned på bakken, og forklarer at vi sitter i noe hun kaller nær-natur. Det er naturen rundt der man bor.

Planteentusiasten kan mye om sanking, for det har hun drevet med i mange år. Hun har utdanning innen friluftsliv, idrett og helsefag, og ble akkurat ferdig som fagtekniker i «Bærekraftige matopplevelser» ved Nordland Fagskole.

– Studiet omhandler ikke bare hvordan man kan servere et bærekraftig måltid, men også drifte bærekraftig rundt alt det som har med mat å gjøre, forteller hun.

Nielsen har også skrevet boken «Håndplukk», sammen med Magnus Slagsvold Støre. Det er en guide til spiselige ville vekster.

Både mat og medisin

– Nå har det jo regnet litt, så det er litt sånn friskt og fint, sier «Håndplukk»-Kristin og viser oss et grønt blad som man kanskje ellers ville tenkt på som ugress.

Bladet heter groblad, og er en av mange vekster man kan benytte seg av. Hun forteller at det morsomme med planten er at den smaker litt som steinsopp, og rekker oss delen av planten der frøene er. Og rett har hun, jo mer man tygger og vender den om i munnen, jo tydeligere blir sopp-smaken.

– Det en sånn klassisk plen-vekst. Jeg liker disse bedre enn spinat, sier hun.

Bare i området vi sitter florerer det av groblader.

– Den, den og den, sier stor-sankeren mens hun peker rundt seg på de utallige bladene som tar store deler av gressplenen vi sitter på.

Bladene til groblad kan høstes på våren og forsommeren. De kan for eksempel brukes i salat og grønnsaksblanding. Bladene på groblad sitter som en liten rosett nederst på stilken. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Og grobladenes funksjon stopper ikke kun på matfronten. Nielsen forklarer at de også har blitt brukt mye i folkemedisin.

– Om du fikk et sår, så kunne du legge det oppå. Så blir det som et plaster. Det er stoffer i grobladene som har en helende effekt, forklarer hun mens hun demonstrerer hvordan grobladet kan legges på hånden dersom man skulle fått et sår eller kutt.

Dersom uhellet er ute

Ifølge Helse-Norge er de fleste plantene i Norge ufarlig å smake på. Men det finnes planter og bær både ute og inne som kan føre til forgiftning. På deres nettsider ligger det viktig informasjon om blant annet giftighet av et utvalg planter og bær, sammen med råd om hva du skal gjøre ved uhell.

Ved spørsmål om bruk av planter som mat – kontakt Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Ved spørsmål om planteallergi – kontakt Astma- og allergiforbundet. Ved akutte allergiske reaksjoner, ring 113.

Kontakt Giftinformasjonens døgnåpne telefon hvis uhellet er ute:

Telefon: 22 59 13 00

Kilde: Helse-Norge

Vår egen rucola

Du har kanskje fått med deg trenden på sosiale medier der sanking av blant annet løvetann er svært populært. Den inneholder en rekke vitaminer, blant annet A, B- og C-vitaminer og mineralene jern og kalsium.

– Det er jo vår egen rucola, sier Kristin Nielsen.

Løvetann er rik på vitaminer og proteiner, og er en vekst man ofte ser ute i naturen. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Ifølge Norges sopp- og nyttevekstforbund kan løvetann tilberedes på mange forskjellige måter. Bladene kan brukes rå i salater eller kokes og brukes i supper og stuinger. Blomsterknoppene kan stekes eller syltes. Blomstene kan også brukt til vin.

– Alt på en løvetann er spiselig, forklarer Nielsen.

Og når det kommer til små insekter som man kan finne på blomsten, er det enkelt å få de fjernet.

– Når vi tar de med hjem, så vil de egentlig ut uansett. Da er det bare å knipse litt på blomsten, så faller de ut.

Ugressklokken er ifølge Nielsen er fremmedart som sper seg. Den er ugunstig for biomangfold og stedegne arter. Planten er spiselig og Nielsen sier at alle bør plukke den med seg hjem om de ser den. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Planter som dessert

– Skal vi gå bortover dit, spør Nielsen og peker mot et bed av forskjellige planter og blomster.

Hun leder vei, og plukker en blomst som hun kaller en «dessertblomst». Det egentlig navnet er tunbalderbrå, og den ble innført til Norge i Botanisk hage på Tøyen i Oslo i 1862. Mens bladene på planten kan ha en tendens til å være bitre, har blomsterhodene en helt spesiell smak.

– Kjenner du at den har litt sånn fruktig smak?

Og fruktig er riktig ord å bruke for å beskrive veksten. Den smaker nemlig som ananas, og stor-sankeren kan fortelle at den er spesielt god sammen med litt crème fraîche og litt melis.

– Da får du en god dessert, sier hun.

Tunbalderbrå Tunbalderbrå har en fruktig smak, og de tørkede blomstene kan brukes til å lage en urtete som smaker ananas. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Eksplosiv på smak

Nielsen tar oss med videre gjennom parken, og stopper foran et tre. Planten vi stopper for heter ryllik og er brukt blant annet som plantemedisin og i matlaging.

– Hvis du tørker bladene får du krydder, og blomstene gjerne brukes i te.

Hun sier at ryllik-te kan kjøpes på butikken, og flirer litt når hun forteller at man like så godt kan gå rett opp i parken og plukke den selv.

– Det syns jeg er litt gøy da, sier hun.

Når plantene står rett ved asfalt eller grus kan det være greit å skylle de før de spises. På den måten unngår du å få småstein mellom tennene. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Kristin Nielsen strekker ut en hånd med litt ryllik, for å indikere at vi også skal bli med på smakingen.

– Hvis du smaker litt på den mykeste ytterste der, så kjenner du en tydelig krydret aroma. Vanligvis hvis man bruker den i mat så bruker man kun en liten del, sier hun.

– Hvorfor så lite?

– Du kjenner at den er veldig sterk på smak. Veldig eksplosiv. Så en sånn liten grein gir masse smak, for eksempel til fisk eller kjøtt eller blandet inn i salat.

«Håndplukk»-Kristins «go to»-pastarett

Plukk en til to håndfuller med ville urter: skvallerkål/løvetann/ryllik/groblad/marikåpe/nesle mm. Grovhakk og surr i olje eller smør på lav varme, med et dryss salt. Kok poteter, andre rotgrønnsaker eller pasta. Bland inn urtene, så få du en fin og kjapp grønn rett, enten varm eller kald. Den funker også som siderett.

Det er bare å vaske

Når du spiser ville vekster rett fra bakken, kan det skje at du få litt grus i munnen. Spesielt i byparkene der mange mennesker tråkker hver eneste dag. Men bare fordi det er folksomt i området, betyr ikke det at plantene ikke kan spises.

– Mange tenker at siden vi er i en by, så er alt giftig. Heldigvis har de jo sluttet å bruke så mye sprøytemidler som de gjorde før, sier hun.

Det skal altså gå fint an å plukke vekster som vokser i naturen. Kristin kan også fortelle mye blir renset når det regner.

– Og så pleier vi jo alltid å vaske det vi kjøper, og det kan man gjøre på akkurat samme måte med det naturlige, sier hun.

Kristin spiser tuppen av en ryllik. Ifølge artsdatabanken er planta en av de mest velkjente plantene fra gammelt av, og har hatt en rekke bruksområder. Deriblant som te mot forkjølelse eller i øl. (Johannes Laukeland Fester Sunde)





Alle årstider er håndplukk-årstid

Selv om Kristin Nielsen tok med Dagsavisen ut i Oslo-parken på sommerstid, betyr ikke det at det kun er på sommeren man kan finne noe å sanke. På vinteren er hun opptatt av å drive med det som kan kalles vinter-plukk.

– Det er enkelte ting som er veldig fint på vinteren. Og selv om det ikke er sånn voldsomt store volum, så kan du bruke bark og røtter og barnåler. Enkelte knopper kan du legge i varmt vann og trekke ut smak. Sånn at det er ting man kan drive med.

Hun nevner også at man kan lagre ting til vinteren, som for eksempel brennesle. Og er du redd for å brenne deg på tunga mens du spiser det, vil ikke det være et problem. Ifølge Nielsen er det slik at når brennesle blir tørket eller varmet over 45 grader, så blir svi-effekten svekket.

– Jeg pleier ofte bare å plukke inn en bunt på høsten, og så henger jeg den opp nede på kjøkkenet til det blir lufttørket. Så bare krafser jeg den ned i en boks, og da har jeg det til å putte i all mulig mat som jeg lager i løpet av vinteren.

Ifølge sunnkost.no har brennesle blitt benyttet i flere tusen år og regnes som en av de mest næringsrike plantene i naturen. Den er proppfull av mineraler og vitaminer, og kan brukes i mat.

– Så det er virkelig en fullpakket plante, sier Nielsen.

– Vinter er jo litt nedetid, men da er det jo kult å ha lagret fra sommersesongen.

Løvetannknoppene kan være fin dekor på maten. Du kan også sylte dem og bruke det i salater. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Godt for både smaksløkene og lommeboka

Å sanke ville vekster kan være en god idé om man vil spare litt penger. Kristin Nielsen er klar på at man kan bytte ut mye av det man kjøper med selvplukk.

– Jeg kjøper jo aldri salat, nesten, når det er i sesong sånn som nå, sier hun.

– Hvor mye sparer man på å plukke salat ute?

– Jeg syns jo at det er en del.

Hun opplever at man ofte blir veldig tilfreds av en liten mengde selvplukket salat fordi den er så smaksrik.

– Så når jeg lager vill-salat og for eksempel blander groblad, løvetann, kanskje litt marikåpe og ryllik, så pleier jeg bare å servere en liten håndfull til hver person.

Ifølge henne selv blir man mett på en annen måte, noe hun finner veldig fascinerende.

– Det, tenker jeg, betyr at det er et ganske fint næringsinnhold i de ville vekstene.

Noen planter kan se like ut. Derfor er det lurt å vite hva du har plukket før du putter det i munnen. Avbildet her er to spiselige vekster: Groblad (til venstre) og løkurt (til høyre). Om du skulle fått i deg noe som er giftig, ta kontakt med Giftinformasjonen på 22 59 13 00. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Du kan mer enn du tror

Om sanking er noe du kunne tenkt deg, kan det likevel være greit å vite hvilke planter man plukker. På den måten unngår du å få i deg noe som kan være giftig. Dette er viktig fordi det finnes flere arter som ligner på hverandre.

– Det finnes mange fine bøker om spiselige planter. Også finnes det en app som heter «Artsorakel» som er bra. Der kan du legge inn bilder, så hvis du er i tvil kan du få en liten kontroll på hva du holder i hånden, sier Nielsen.

Hun forklarer at det også ut over hennes egen virksomhet, finnes mange som holder kurs. Blant annet Norges sopp- og nyttevekstforbund, som har foreninger over hele landet. De tilbyr også digitale kurs.

Om man vil komme i gang med sankingen, mener Kristin at det kan være lurt å begynne med de plantene man kjenner best, som for eksempel løvetann og brennesle.

– Mange kjenner mer enn det de tror, eller de tenker sånn, «nei jeg kan ingenting», og så kan de faktisk en hel del.

Og det er et spesielt tips «Håndplukk»-Kristin drar fram for å få fart på selvplukkingen:

– Gå ut døren, og bli kjent med den grønne flekken som er nærmest deg.

