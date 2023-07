Det var på en byggeplass i Oslo sentrum at to personer ble pågrepet på fersk gjerning, skriver politiet i Oslo på Twitter.

Politiet meldte om hendelsen like etter klokken 16 søndag, etter at de fikk melding om et pågående innbrudd.

– Vi setter disse to personene også i sammenheng med flere andre innbrudd i det siste, skriver politiet videre.

