Fylkesleder foreslår Bjørn Arild Gram som ny nestleder i Senterpartiet

– Han har lang og bred erfaring fra hele partiorganisasjonen, både som tillitsvalgt og som folkevalgt, sier fylkesleder Ole Herman Sveian i Trøndelag Senterparti til Aftenposten.

Sveian understreker at dette ikke er et spørsmål som skal behandles av partiet nå, men at han holder en knapp på Gram når landsmøtet skal samles.

– Han har ledet KS i to år gjennom pandemien, og fremstår veldig stødig i den rollen også. Han viser at han har bredde i tilnærmingen sin, sier han.

Ola Borten Moe sa fredag at han går av som forskning- og høyere utdanningsminister og som nestleder i Senterpartiet.

[ Valgforsker spår brakvalg for Høyre ]