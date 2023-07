Norske boliger er dårlig beskyttet mot lyn, viser undersøkelse

– 37 prosent oppgir at de har overspenningsvern i sikringsskapet. Å installere slikt vern er det beste du kan gjøre for å beskytte boligen mot lynskader, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If i en pressemelding.

I undersøkelsen, som er gjennomført av YouGov på oppdrag for If, kommer det videre fram at totalt 20 prosent ikke gjør noen form for skadeforebygging i forbindelse med lyn og torden.

Det vanligste skadeforebyggende tiltaket ved tordenvær er å trekke ut støpsler av kontaktene. I undersøkelsen svarer 40 prosent at de tar ut strømmen til TV-en og 33 prosent trekker ut støpslene generelt i boligen, heter det i meldingen.

De som er dårligst til å trekke ut støpselet fra TV-en er befolkningen i Oslo, der trekker 28 prosent ut støpselet når tordenvær finner sted. I Innlandet og Viken trekker 48 prosent ut TV-støpselet, mens 42 prosent gjør det i Agder og på Sør-Østlandet.

Forsikringsbransjen registrerte 248 lynskader i juli i fjor. I tillegg var det 274 «elektrisk fenomen»-skader, viser tall fra Finans Norge. Skadene kom opp i 64,3 millioner kroner bare denne måneden, opplyser If.

– Heldigvis er det sjeldent at torden slår rett ned i hus, men folk skal være klar over at lynnedslag kan forplante seg i elnettet over ganske lange avstander, og skape spenning som slår ut mobiler til lading, TV-er, frysebokser, kjøleskap og datamaskiner, sier Clementz.

