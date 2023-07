En soldat til sykehus etter å ha blitt eksponert for kjemikalier på Sessvollmoen

– En prøve av stoffet tas med til Forsvarets forskningsinstitutt for å finne ut hva slags stoff det er snakk om. Objektet som har avgitt forurensning ligger trygt, utilgjengelig for allmennheten, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Pasienten, en kvinnelig soldat i starten av 20-årene, er sendt til Ullevål sykehus, skriver de videre.

– Objektet, som har avgitt kjemikaliene avgir ikke gasser nå. Det jobbes med å avklare om den kjemiske reaksjonen kan starte opp igjen, opplyser politiet.

Det var lørdag morgen klokka 9 at to personer ble eksponert for kjemikalier i militærleiren Sessvollmoen i Ullensaker kommune.

[ – Hvorfor i all verden har han ikke tatt fatt i dette før? ]