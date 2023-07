Aftenposten: Åtte regjeringsmedlemmer oppgir eierandel i selskaper

Regjeringsmedlemmene er pålagt å innrapportere aksjeposter til Stortingets register for verv og økonomiske interesser.

Ifølge Aftenposten er det åtte regjeringsmedlemmer som har oppgitt at de eier aksjer.

Flere små eierandeler

* Jonas Gahr Støre eier 100 prosent av aksjene selskapet Fremstø, som ved utgangen av 2022 hadde en egenkapital på 82 millioner kroner. Han eier også 1 aksje i Sauda Folkets Hus AS.

* Vedum har oppført én aksje i Atna Øl AS, et håndverksbryggeri i Stor-Elvdal som ifølge fagavisen Dagligvarehandelen ble lagt ned i november 2022.

* Vestre oppgir en eierandel på 70 prosent i selskapet Vestre AS. Vestre AS eier 100 prosent av aksjene i sju andre selskaper.

* Mehl oppgir en eierandel på mindre enn én prosent i quizplattformen Kahoot, og en eierandel på mindre enn én prosent i Bergen Carbon Solutions.

* Marte Mjøs Pedersen har oppgitt at hun eier én aksje i Klassekampen AS.

* Sigbjørn Gjelsvik (Sp) eier to aksjer i Klassekampen AS, og 6097 aksjer i konkursslåtte Industriholding Norge AS.

* Bjørn Arild Gram (Sp) opplyser at han eier 20 aksjer i AS Nord-Trøndelag, og tre aksjer i eiendomsselskapet AS Bøndernes Hus i Trondheim.

* Bjørnar Skjæran (Ap) oppgir at han har en eierandel på 0,21 % av selskapet Aldersund Allaktivitetshus AS i Nordland.

– Utvis aktsomhet

Regjeringsmedlemmers eierskap av aksjer har fått ny oppmerksomhet etter at Ola Borten Moe (Sp) trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister fredag.

Det skjedde etter E24s avsløring samme dag om at Borten Moe hadde kjøpt aksjer for rundt 900.000 kroner i Kongsberg Gruppen.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa i etterkant at han er åpen for å ha en diskusjon om regjeringsmedlemmer kan eie, kjøpe og selge aksjer i børsnoterte selskaper.

Det er ikke forbudt for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer å eie aksjer, men i regjeringens retningslinjer kreves det at man må vise «stor aktsomhet».

