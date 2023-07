Jussprofessor om Borten Moe-saken: – Vi vet ikke om han har vært inhabil

– Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å vurdere om Borten Moe har vært inhabil i saken, sier Bernt til NTB.

– Man er ikke automatisk inhabil fordi man har en aksjepost, det er noe som må vurderes fra sak til sak, sier professoren ved Universitetet i Bergen.

Forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmet fredag at han brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo, for så å kjøpe aksjer i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.

– Det er riktig å være kritisk, men man må skille politisk kritikk fra juridisk kontroll, understreker jussprofessoren.

Han mener at det fra politisk hold er viktig å unngå situasjoner der det sås tvil om en statsråds habilitet, men at disse sakene ikke alltid tilsier at noen faktisk er juridisk inhabil.

– Felles for alle de tre sakene om Brenna, Trettebergstuen og Borten Moe er at vi per i dag ikke vet nok til å fastslå at de var inhabile, sier Bernt.

– Ingen instanser er tjent med at begrepet om inhabilitet blir så diffust at det blir det sentrale vurderingstemaet i situasjoner der poenget er at man mener noen har gjort noe som er uheldig eller galt.

