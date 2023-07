Jussprofessor mener Borten Moe må etterforskes for innsidehandel

– Dette er jo helt spinnvilt. Borten Moe kan umulig bli sittende og han må etterforskes for innsidehandel, skriver Marthinussen på sin Twitter-konto.

Overfor NTB utdyper han:

– Dette må nesten Økokrim se på. Det er så grovt at jeg kommer ikke på sammenlignbare saker.

Økokrim skal undersøke saken

Økokrim-sjef Pål Lønseth bekrefter overfor E24 at de vil undersøke Borten Moes aksjehandler.

– Vi kommer til å undersøke denne saken nærmere for å se om det er grunnlag for å åpne en etterforskning. Innsidehandel er en aktuell bestemmelse å se nærmere på.

Fredag ble det kjent at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmer brudd på regjeringens habilitetsregler etter aksjekjøp i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen.

Borten Moe sier til E24 at han brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uken før kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen eier indirekte 25 prosent av Nammo, gjennom den finske våpenleverandøren Patria.

– Burde gå av

Marthinussen forklarer at børssystemet bygger på at det skal være et fritt marked hvor alle kan handle ut fra lik informasjon. Hvis du sitter på kurssensitiv informasjon, har du ikke lov til å kjøpe aksjer.

Jussprofessoren påpeker at det gikk veldig kort tid mellom Borten Moes aksjekjøp og opplysningene om statens store kontrakt med Nammo, som ifølge Marthinussen åpenbart er kurssensitiv informasjon.

– Det er vanskelig å se at vi kan leve med usikkerheten om hvorvidt regjeringsmedlemmer driver med innsidehandel, sier han.

Marthinussen mener Borten Moe åpenbart har brutt regjeringens habilitetsregler, og at det er alvorlig nok i seg selv.

– Dette er regler som skal sikre at vi som borgere kan stole på at vi ikke har politikere som tar beslutninger som setter personlige interesser foran landets interesser. Det er alvorlig nok til at han burde gå av som statsråd, sier jussprofessoren.

