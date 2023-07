Lier-drapet: Siktet knytter seg til gjerningen – erkjenner ikke straffskyld

Det opplyser Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Videre skriver de at den siktede mannen i 50-årene ble avhørt for første gang onsdag.

– Mannen fremsto under avhøret preget av situasjonen, men han var samarbeidsvillig og forklarte seg om dagene omkring hendelsen, opplyser politiinspektør Gunn Iren Midtbø i Sørøst politidistrikt.

Relasjon til offeret

Politiet ønsker imidlertid ikke å gi ytterligere detaljer fra avhøret, men kan bekrefte at den siktede mannen knytter seg til selve gjerningen. Han har ikke erkjent straffskyld.

– Siktede og avdøde er ikke i familie, men hadde en relasjon som kamerater/bekjente, opplyser politiet.

Politiet fortsetter den tekniske og taktiske etterforskningen og analyserer funn som blir gjort. Det vil også bli gjennomført ytterligere avhør av aktuelle vitner, kommer det videre fram i pressemeldingen.

Tidligere dømt

Det var 13. juli at den siktede mannen varslet politiet om at en 29-åring var død i en bolig i Lierbyen i Buskerud. Han ble pågrepet etter varslingen og siktet for forsettlig drap.

Dagen etter hendelsen ble den siktede mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud.

Mannen er tidligere dømt en rekke ganger.

