Altinn-saken: Politiet fant 14 uleste bekymringsmeldinger i Innlandet politidistrikt

– Den foreløpige gjennomgangen viser at det er bekymringsmeldinger som er sendt via Altinn fra Innlandet politidistrikt som ikke har nådd barnevernet, men vi har funnet ut at det har vært annen kontakt med barnevernet i de aktuelle sakene, opplyser påtalesjef Johan Martin Welhaven i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Han sier at de så langt legger til grunn at barn som har hatt behov for oppfølging, har fått det .

Mottatte oversikter over uåpnede forsendelser mellom Innlandet politidistrikt og kommuner viser at 192 av de 317 uåpnede forsendelsene har vært mellom politiet og barnevernstjenesten.

14 av dem er bekymringsmeldinger etter barnevernsloven, og 69 er underretninger om iverksatt etterforskning mot foreldre eller iverksatt etterforskning mot mindreårige person. De øvrige forsendelsene er diverse korrespondanse som oversendelse av kopier, innsynsbegjæringer og lignende, kommer det videre fram i pressemeldingen.

– Problemene med bruk av Altinn kan ha medført forsinkelser i informasjonsflyten. Men vi har så langt ikke kommet over informasjon som tilsier at noen barn har lidd noen overlast som følge av det, sier Welhaven.

Politidistriktene i landet har den siste tiden arbeidet med å spore opp meldinger til kommunene som har ligget uåpnet i Altinn. Politidirektoratet ba politidistriktene den 14. juli om å få en oversikt innen tirsdag denne uken.

I forrige uke ble det kjent at meldinger fra politiet i hele landet ikke hadde nådd fram til mottakeren. Politiet hadde flere steder benyttet kommunikasjonskanalen Altinn uten at mottaker i kommunen hadde fått brevene. Det oppsto dermed usikkerhet om bekymringsmeldinger til barnevernet kunne ha blitt liggende ulest.

