Sortland Høyre kjører folk til valglokalet – SV er kritisk

Målet med valgskyssen er å få flest mulig til å stemme, ifølge Høyres ordførerkandidat Grete Ellingsen i kommunen.

– De positive reaksjonene har kommet spesielt fra dem tiltaket var ment for, som eldre mennesker som har behov for transport til stemmelokalet, sier Ellingsen til Bladet Vesterålen.

Christian Torset, førstekandidat for SV i fylkestingsvalget i Nordland, er skeptisk til at partier organiserer valgskyss.

– Ved at politikere tilbyr transport til den som skal avlegge sin stemme, er det en risiko for at velgeren potensielt kan havne i en form for «takknemlighetsgjeld» overfor personen som har kjørt, noe som kan påvirke stemmegivningen, sier Torset.

Ellingsen synes ikke tilbudet er problematisk så lenge de holder seg innenfor valgloven.

– I tillegg tror jeg velgerne er i stand til å ta selvstendige vurderinger, sier hun.

