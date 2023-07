Restaurant i Vadsø stengt på grunn av døde fugler

– Fuglene holder seg til sine faste steder, og ett av disse stedene er taket på Havhesten. Nå ligger det flere døde fugler strødd over alt, og det har bare blitt uhyggelig. Spyling og vasking hjelper ikke, sier daglig leder Eva Lyngvær til iFinnmark.

Hun forteller at gjester og turister reagerer på synet av de døde fuglene, og at det lukter vondt i området. De har derfor ikke hatt mulighet til å ha uteservering på restauranten, noe de gjerne skulle gjort.

Nå har Lyngvær og partneren Jan-Steve Hellander bestemt seg for å stenge ned restauranten. Lyngvær begrunner avgjørelsen i matsikkerhet og risiko, og at det skal være forsvarlig å drive.

– Det er jo ikke bra hvis noen blir syke av det her. Jeg føler egentlig ikke at det er helt kontroll, og at man ikke helt vet hva dette er. Det er ikke hyggelig, verken for oss eller gjestene, å spise opp i all døden og fordervelsen, sier hun.

De siste ukene har det blitt funnet store mengder døde villfugler langs finnmarkskysten. Torsdag ettermiddag kommenterte Mattilsynet utbruddet og kalte det alvorlig.

– Utbruddene vi ser ulike steder i Finnmark i år, er større enn vi har sett tidligere. Massedød i tilknytning til fuglefjell har også blitt sett andre steder i Europa de siste årene. Dette er alvorlig, ikke minst for de mest sårbare artene våre, som for eksempel krykkje, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet, i en pressemelding.

