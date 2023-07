Politiet utvider siktelsen for drapssiktet etter dødsfall i Ørland

En 73 år gammel kvinne ble funnet død i en bolig i Bjugn i Ørland kommune i Trøndelag 29. juni.

Den 68 år gamle ektemannen ble pågrepet og siktet for drap tirsdag 4. juli og deretter varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Han har ikke erkjent straffskyld. Nå utvides siktelsen.

Forgiftningsforsøk i februar

– Siktelsen er nå utvidet til også å gjelde forsøk på drap ved forgiftning i forbindelse med at avdøde ble innlagt med forgiftning i februar i år. Fornærmede døde ikke av forgiftningen den gang fordi hun ble undergitt medisinsk behandling ved St. Olavs hospital. Det er samme stoff som er påvist i avdødes kropp ved begge anledninger, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet opplyser at dødsårsaken antas å skyldes forgiftning med et sterkt smertestillende preparat som ofte benyttes i medisinsk behandling.

– Per nå er det sentrale fokuset i etterforskningen å avklare hvordan avdøde har fått i seg dette stoffet, fordi man basert på de opplysningene som til nå er innhentet i saken, ikke har funnet noe klart svar på det spørsmålet. Herunder er det også sentralt å avklare når og hvordan dette stoffet ble anskaffet, sier politiadvokat Aftret i en pressemelding.

Ber om tips

Politiet opplyser – etter samtykke fra pårørende – at den avdøde er May Irene Eliassen. De ber samtidig om tips fra personer som kan ha kjennskap til hvordan stoffet er anskaffet og når dette har skjedd.

Målet er å avklare om siktede eller avdøde på noe tidspunkt har tatt kontakt med personer og spurt om å få informasjon om sterke smertestillende medikamenter eller om anskaffelse av sterke smertestillende medikamenter.

Har gjort funn

Politiet søkte i slutten av forrige uke i en søppelkonteiner på forbrenningsanlegget på Tiller i Trondheim. Innholdet i konteineren kom fra Ørland. Aftret har tidligere bekreftet at det er gjort funn som antas å ha betydning i saken, men ønsker ikke å kommentere hva.

Tirsdag opplyste politiet at mannen vil bli fremstilt for fengsling på nytt torsdag. Politiet vil da be om at siktede fengsles i fire uker med brev- og besøksforbud. Begrunnelsen for fengslingsbegjæringen er fare for at han vil forspille bevis dersom han ikke holdes fengslet.

[ Putins forkastelige opptreden ]