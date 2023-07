Nytt stort kokainbeslag Bama-lager – trolig på rundt 600 kilo

Saken er oppdatert

– Vi undersøker nå hvor stort beslaget er, men det er trolig på rundt 600 kilo kokain, med en gateverdi på flere hundre millioner kroner, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

Det var en av de ansatte som meldte fra om funnet, skriver politiet. De vet ikke hvem som var ment som mottaker.

Politiet sier at sikkerhetsrisikoen er en av grunnene til at de går ut med beslaget nå samme dag som det er funnet, siden det er snakk om så store verdier.

– Vi har et budskap til aktører som er tilknyttet dette stoffet, nasjonalt eller internasjonalt, om at partiet er beslaglagt av politiet, heter det i pressemeldingen.

Som ved beslagene i vår, er politiets teori at kokainen ikke er ment for det norske markedet, men at Norge er transittland. Imidlertid utelukkes ingenting. De sier beslaget kan ha sammenheng med andre store beslag i Norge eller Europa de siste månedene.

820 kilo kokain ble 30. mars funnet gjemt i banankasser på et Bama-anlegg i Oslo. I april ble det funnet mellom 800 og 900 kilo samme sted. I april ble det også funnet over 100 kilo kokain på et lastefartøy fra Sør-Amerika i Husnes i Vestland fylke.

Også onsdagens funn hadde ankommet med skip fra Sør-Amerika.