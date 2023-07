Politiet i Oslo advarer om svindelforsøk på telefon

De siste dagene har flere personer meldt fra om svindelforsøk på telefon, skriver Oslo politidistrikt på Twitter tirsdag.

Svindlerne skal ha sagt at de er fra Oslo politidistrikt, og at noen har tatt opp lån i personenes navn, eller tappet kontoen for penger.

– Dette er forsøk på svindel for å få ut kontaktopplysninger. Vær obs! Det er ikke politiet som ringer, skriver politiet.

Mandag meldte Finnmark politidistrikt om tilsvarende tilfeller.

Innbyggere er blitt oppringt fra enhetens telefonnummer 40 40 15 50, og gitt seg ut for å være fra Økokrim og Bank Norwegian.

– Vår IT-tjeneste jobber med saken og vi vil gjøre vårt ytterste for å forhindre slike hendelser, men til syvende og sist er det du selv som må være på vakt, skrev Finnmark-politiet i en pressemelding.

De kommer i tillegg med følgende tips:

* Ikke del BankID, passord, eller sensitive personopplysninger, dette gjelder uansett hvem som spør.

* Vær varsom for de som bruker frykt, nysgjerrighet, usikkerhet, kjærlighet, investeringer og penger for å få opplysninger fra deg.

