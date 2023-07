– Det er snakk om fire mindreårige gutter som har skaffet seg tilgang til en bil fra en bildelingstjeneste, som har vært i den aktuelle bilen. Vi har kontroll på samtlige som har vært i det aktuelle kjøretøyet, opplyser operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Det var i 18-tiden tirsdag at politiet meldte om trafikkulykken som fant sted på Tåsen Hageby i Oslo. En bil kjørte av veien og inn i et gjerde. Ingen framstår skadd, ifølge politiet.

– Vi har ikke snakket med førerne av bilen, da de har løpt fra stedet, sier Pedersen til VG.

Airbagen i bilen er utløst, og naboer skal ha hørt et høyt smell, ifølge avisens reporter på stedet. Et gjerde er kjørt over, og bilen har skader.

