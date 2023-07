Bergensbanen stengt mellom Myrdal og Geilo på grunn av avsporet godstog

Saken er oppdatert

– Det er en vogn som har sporet av. Det er helt udramatisk, og det er ingen som er skadd i forbindelse med dette, sier pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor til Bergens Tidende.

Paulsen sier at toget som sperrer linjen er 438 meter langt og står i vekselsporet slik at andre tog ikke kan passere. Han forteller også at det er skader på infrastrukturen, samt at mannskaper er på vei fra Bergen for å få oversikt, men at det kan ta et par timer før de er på plass.

Pressevakt Åge-Christoffer Lundeby i Vy sier at det er tre tog som blir berørt. Han forklarer videre et toget i retning Oslo vil snu og kjøre tilbake til Voss, mens toget i retning Bergen vil stanse på Geilo.

– Det blir buss for tog mellom Voss og Geilo, sier Lundeby.