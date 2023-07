Tank med kjemikalier veltet i Stavanger – ble hørt et kraftig smell

Det melder Sørvest politidistrikt på Twitter.

I forbindelse med hendelsen ble det hørt et kraftig smell på stedet. Politiet vil gjøre vurderinger om sikkerhetsavstand når de vet hva tanken inneholder.

Det ble først meldt om en mulig eksplosjon på stedet.

– Vi fikk melding om en mulig eksplosjon i et industriområde. Det er snakk om en svær tank med karbondioksid. De som meldte inn, beskrev det som lyden av et F16-fly over hodene deres, før de hørte et høyt smell, sier vaktleder Svein Nesse til VG.

Brannvesenet har rykket ut med store ressurser, opplyser Nesset.

Det er foreløpig ikke kjent om noen er skadd i forbindelse med hendelsen.