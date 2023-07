Kritisk for kvinne etter leilighetsbrann i Oslo

Kvinnen i 30-årene har fått i seg en del røyk, ifølge politiet. Hun var bevisstløs da hun ble kjørt i ambulanse til sykehus.

– Vi har fått opplyst fra sykehuset at kvinnen er kritisk skadd, forteller operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB lørdag morgen.

Brannen ble meldt til nødetatene klokken 2.54 natt til lørdag. Kvinnen var alene i leiligheten. Brannen startet trolig på soverommet, ifølge politiet.

Brannen oppsto i en leilighet i første etasje i en femetasjes terrasseblokk i Lindebergveien.

– Den ble meldt slokket klokken 3.20, opplyser operasjonsleder Skott.

I alt 16 naboer evakuerte seg selv. Politiet behøvde kun å evakuere leiligheten rett over leiligheten som brant. To politifolk og en nabo fikk helsehjelp etter å ha blitt utsatt for røyk fra brannen.

Lørdag morgen har alle naboene fått flytte tilbake til sine boliger.

