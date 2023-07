– Han hindret ikke noe innkommende flytrafikk, men det var forventet at det kunne komme fly som dronen ville vært et hinder for, sier operasjonsleder Lars Halvorsen til NTB.

Det var klokken 17.45 at politiet fikk melding om hendelsen.

– Han var ikke klar over at han fløy innenfor forbudssonen, sier operasjonslederen.

Mannen blir anmeldt for droneflygningen.