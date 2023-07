Equinor bortviste Erlend fra jobben i fire år. Nå er han tilbake i krana

– Det sparket totalt føttene under meg. 30 års karriere gikk rett i grus der og da.

I februar 2018 var kranfører Erlend Overvik i en diskusjon på Equinor-plattformen Oseberg B.

Han ville ikke utføre en oppgave som Equinors logistikksjef på plattformen ba ham gjøre, fordi kranføreren ikke var kvalifisert til å gjøre det. Da oppsto det en ufin ordveksling mellom dem.

Hendelsen gjorde at han ble bortvist fra stedet han de siste 14 årene hadde tilbrakt for boreselskapet KCA Deutag Drilling, som har Equinor som kunde.

For Overvik var det uforståelig og han mente det var uriktige påstander. Tingretten kalte det for bagateller. Fire år og en rettssak senere kunne han endelig ta på seg arbeidstøyet og klatre inn i kranhuset på sokkelen på ny.

Kunne reise ut med hevet hode

Det var en spent Overvik som kom ut på Oseberg-plattformen i oktober i fjor.

Han insisterte på å komme tilbake til den samme turnusen han hadde da han ble bortvist i 2018. En gledelig overraskelse var hvor mange ute på plattformen som ble glade for at han kom tilbake.

– Jeg har jobbet med dem i mange, mange år før. De i Equinor har jeg jobbet med i over 14 år, så jeg kjenner de fleste. Det var formidabelt å komme tilbake med lykkønskninger fra folk som ville snakke, og som synes det var dårlig gjort av Equinor.

De siste årene har gjort at gleden han alltid hadde når han skulle på jobb er borte. Tilliten til systemet og ledelsen er heller ikke der lenger. Og selv om han ikke har noen frykt og føler han må passe på hva han gjør, går han litt på tå-og-hev hele veien.

Overvik forteller videre at han reiste ut med heva hode, fordi han visste at dette ikke var noe han hadde skyld i selv.

– Det er ikke jeg som har problemer med å møte folk og se dem inn i øynene, det er det andre som har. Jeg kan gå med rak rygg.

Erlend Overvik. (Tormod Ytrehus)

Utvikla seg til et mareritt

Boreselskapet KCA Deutag, som Overvik har jobbet for siden 1998, har to kunder på norsk sokkel: Equinor og Vår Energi.

Ifølge kontraktene mellom bedriftene kan operatørselskapene nekte nøkkelpersonell fra boreselskapet adgang på sine plattformer. Det er denne klausulen i kontraktene som er roten til problemene som startet for Overvik i 2018.

I tillegg til krangelen med logistikksjefen var det to andre hendelser hvor Equinor mener Overviks kommunikasjon var problematisk. Derfor bortviste de ham. I etterkant av dette ble han også bortvist av den andre kunden, Vår Energi.

En filleting hadde utvikla seg til et mareritt for Overvik.

«Bortvist på grunnlag av tre bagateller»

Han tok derfor sin arbeidsgiver til Hordaland Tingrett med Industri Energi og LO. Der var et flertall enige med kranføreren om at det ikke var grunnlag for oppsigelse, og han fikk beholde jobben.

I rettssaken ble hendelsene tilbakevist av flere vitner, og tingretten skrev følgende om bortvisningsvedtaket fra Equinor:

«Overvik var bortvist på grunnlag av tre bagateller, og Overvik hadde sittet på land i fire måneder i et vakuum, uten å få nye oppgaver, og uten å være kjent med innholdet i dialogen mellom KCAD og Equinor. Overvik hadde ikke fått fremlagt sin versjon av saken overfor Equinor».

I tillegg påpekte de at operatørselskapet ikke hadde gjort egne undersøkelser eller lot han forklare seg før bortvisningsvedtaket kom.

Overvik fikk jobben tilbake etter rettssaken, men ble fortsatt nekta å jobbe på de to kundenes plattformer. Tidlig i fjor varslet han og advokaten derfor om søksmål mot Equinor.

Før de tok ut søksmålet, endret situasjonen seg og Overvik fikk komme tilbake på jobb. I starten av 2023 fikk han beskjed om at Vår Energi heller ikke hadde noe bortvisningsvedtak på ham.

Vår Energi ønsker ikke kommentere saken og KCA Drilling Norge ønsket ikke kommentere på grunn av ferieavvikling. Svaret fra Equinor kan leses lenger ned i saken.

Over fire år etter han ble bortvist var kranføreren tilbake i førerhuset på Oseberg-plattformen i oktober i fjor.

Over fire år etter han ble bortvist var kranføreren tilbake i førerhuset på Oseberg-plattformen i oktober i fjor. (Private)

Gått utover psyken og familien

Kampen for å bevise sin uskyld og for å komme tilbake på jobb har tatt mye tid og krefter. På ett punkt tok saken såpass mye tid at familien måtte ta en fot i bakken for at Overvik ikke skulle grave seg helt ned.

– Man blir så involvert i saken til enhver tid, at man tretter ut de som er rundt deg. Underveis har jeg måtte finne rom for noe annet enn bare denne saken. For det blir altoppslukende, forklarer kranføreren.

Usikkerheten situasjonen har brakt med seg har gjort at resten av livet på en måte har blitt satt på vent. Oppussingsprosjekter og andre ting som skal gjøres hjemme har måtte vente.

– Du vet ikke om du har råd til å sitte på det du har neste år, det er klart det er med å påvirke. Og ikke bare meg, men hele familien har vært gjennom det. Det er så utmattende på en måte å være med på et sånt løp i over fire år.

– Forkastelig og latterlig arrogant

Tillitsvalgt Tore Hegerberg i Industri Energi-klubben har hjulpet Overvik gjennom hele saken. Aller først vil han rose kranføreren for å ha stått i dette gjennom fire år, og LO-advokat Edvard Bakke for innsatsen.

Han er ikke nådig eller veldig imponert i sin vurdering av hvordan saken har blitt behandla av motparten.

Måten klausulen i kontrakten har blitt brukt, mener han i beste fall viser en manglende kunnskap om arbeidsmiljøloven, stillingsvern og kravet til kontradiksjon. I beste fall at de vet hva loven innebærer, men lar være å følge den.

Dette er langt fra første sak der denne typen klausul er tema hvor medlemmer har vært i kontakt med Hegerberg. Men saken til Overvik er spesiell fordi det er en rettskraftig dom i tingretten som ikke er anka, og likevel tok det ti måneder før han var tilbake i jobb.

– Det synes jeg er forkastelig og latterlig arrogant av arbeidsgiver og av operatørselskap. Equinor som statsselskap burde få en direkte instruks fra sin hovedeier, staten, om å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser.

«When Company has reasonable reason to do so, Contractor shall remove personell performing Work for Contractor», er klausulen i Equinor-kontrakten.

Hegerberg peker på at det må være en «reasonable reason», altså en gyldig grunn, til at man blir bortvist.

– Det får du bare fram hvis du følger arbeidsmiljølovens krav til bevisgrunnlag og saksgang. Klausulen må uansett følge loven og dets krav, sier han.

I skrivende stund er han kontaktet av enda et medlem med en lignende sak i en annen bedrift. Men mange av lignende saker går til forlik, fordi det koster mye som kontraktør å heve stemmen.

– Klausulen og misbruken av den har ført til en fryktkultur. De holder på med bortvisninger uten at de viser til noen grunn. Valg av personale på sokkelen i Norge må ikke avhenge av dagsformen til en mellomleder, mener han.

Fellesnevneren for de fleste sakene han har vært involvert i er at de ansatte har tatt til ordet eller varslet om forhold og hendelser, som ikke kunden ville skulle se dagens lys, forteller Hegerberg.

Det har blitt mange timer med uro og tanker i vente på å komme tilbake på jobb for Overvik.

Det har blitt mange timer med uro og tanker i vente på å komme tilbake på jobb for Overvik. (Tormod Ytrehus)

Skyldig til det motsatte er bevist

Også Overvik synes det er frustrerende at det her er slengt ut beskyldninger uten at det er henta inn noen form for bevis eller motsvar.

– Jeg synes det er helt forferdelig at det blir gjort sånn. Det er jo ikke sånn rettsstaten skal være. Man skal være uskyldig til det motsatte er bevist, men her er man skyldig til du har bevist det motsatte.

Inntrykket Overvik sitter igjen med, er at det først var da han sto fram i pressen med sin historie at det skjedde noe.

Det er han ikke særlig imponert over og mener det ikke burde være sånn i det norske arbeidslivet i 2023.

– Jeg er nesten sikker på at hvis jeg ikke hadde gått ut i fagbladet med min historie, så hadde jeg enda ikke vært i arbeid. Det synes jeg er helt forkastelig. Det er en kostnad å stå fram med sin historie, som ikke alle orker eller kan ta. For du må eksponere deg selv og familien din.

Han måtte gå noen runder før han bestemte seg for å stå fram med sin historie. Selv om det har kosta, har tanken om at det kan hjelpe andre vært en del av motivasjonen hele veien.

Nå håper Overvik dette kan hjelpe andre med å tørre og ta kampen.

Dette svarer arbeidsgiver

Equinor er blitt framlagt påstandene og kritikken Hegerberg og Overvik kommer med i denne artikkelen. I en e-post svarer pressekontakt Gisle L. Johannessen følgende:

– Vi finner det ikke riktig å kommentere på en dom fra en rettstvist der vi selv ikke er part. Vi kommenterer heller ikke på personalsaker enkeltvis.

Da FriFagbevegelse omtalte saken i fjor skrev Johannessen at et godt samarbeid med deres leverandører er avgjørende for sikkerheten og arbeidsmiljøet på Equinors installasjoner.

– Kontraktene som er inngått med våre leverandører er basert på industristandarder. Disse inneholder bestemmelser om operatørens rett til å be om utskifting av leverandørens personell.

