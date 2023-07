Saken er oppdatert

Ifølge brannvesenet i Sørvest er det stor spredningsfare.

– Vi har ikke kontroll. Brannen kan spre seg videre til flere busser, sier vaktleder Svein Nesse ved 110-sentralen til NTB.

Brannvesenet er på stedet og har startet slukking. Publikum er også bedt om å holde avstand til brannen. Samtidig er Mosterøyveien stengt.

Operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt opplyser til NTB at brannen har startet på en parkeringsplass for busser.

– Det er ikke meldt om skadde personer, sier operasjonslederen.

Politiet fikk melding om brannen klokken 20.52. Det er et beite for hester i nærheten av brannen. Her befinner det seg fire hester som det foreløpig ikke er mulig å flytte på. Det er fare for at disse hestene kan bli eksponert for røyk.