Politiet: Deler av etterforskningen etter 25. juni-skytingen er snart ferdig

– Det for tidlig å si når hovedforhandling kan gjennomføres. Deler av saken nærmer seg ferdigstillelse, slik som for eksempel gjennomgang av videoovervåking, avhør av vitner og fornærmede på åstedet, samt krimtekniske undersøkelser. Andre sider av saken etterforskes fremdeles med styrke, og det er arbeid som gjenstår før saken kan anses ferdig etterforsket, sier politiadvokat Ingvild Myrold til NTB.

Det har nå gått over ett år siden Zaniar Matapour skjøt og drepte to personer utenfor utestedene Per på hjørnet og London Pub. Flere personer ble også skadd under hendelsen.

Matapour er siktet for drap med terrorhensikt. Tre andre personer er også siktet i saken, men Myrold sier at det kan komme flere siktelser.

En av de andre som er siktet i saken, er Arfan Bhatti. Han ble varetektsfengslet i Pakistan få dager etter at han ble etterlyst internasjonalt. Norge har begjært ham utlevert.

– Vi forholder oss til at det foregår en rettsbehandling i Pakistan og ønsker ikke kommentere denne ytterligere hensyn til etterforskningen og utleveringsprosessen som pågår, sier Myrold.

