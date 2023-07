Mann siktet for fem seksuallovbrudd i Oslo – fengsles i fire nye uker

En mann i 20-årene ble i juni varetektsfengslet i fire uker, siktet for fem seksuallovbrudd i Oslo sentrum. Fem kvinner har status som fornærmet. Blant lovbruddene er et voldtektsforsøk, en seksuell handling uten samtykke og to tilfeller av seksuelt krenkende atferd. I fredagens rettsmøte i Oslo tingrett ble mannen fengslet i fire nye uker.

– Retten mener at fortsatt varetektsfengsling i fire uker ikke er et uforholdsmessig inngrep, og at fortsatt fengsling er tilstrekkelig begrunnet. Retten har ved denne vurderingen lagt vekt på gjentakelsesfaren, heter det i fengslingskjennelsen.

Hans forsvarer, advokat Cathrine Grøndahl, uttalte ved forrige varetektsfengsling at mannen ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

