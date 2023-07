Politiet opplyser at det i de aller fleste sakene har vært annen dialog enn via Altinn som gjør at barnevernet er blitt varslet.

Men i noen saker har det ikke vært dialog i det hele tatt.

– Det er altså snakk om tolv saker hvor våre meldinger ikke har nådd fram til barnevernet. Dette er beklagelig, sier politimester Kaare Songstad.

Politiet understreker at tallene er foreløpige.

