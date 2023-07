Støre tok opp klasevåpen med USA

– Vi har diskutert det i dag, og amerikanerne har redegjort for at dette var en veldig vanskelig beslutning for dem. De anså at det var kritisk å nå fram med ny ammunisjon og at dette var nødvendig. Jeg har gjentatt norsk holdning. Vi er mot klasevåpen og vi fraråder det. Og så vet jo vi at USA og Ukraina ikke er bundet av den konvensjonen, og det må vi forholde oss til, sier statsminister Støre til NTB

USA har besluttet å sende kontroversielle klasevåpen til Ukraina. Den internasjonale klasevåpenkonvensjonen forbyr all produksjon og bruk av slike våpen.

Norge var det første landet som undertegnet konvensjonen, som trådte i kraft i 2010. Den er nå ratifisert av 111 land, men USA og Ukraina er ikke blant dem.

