Fikk 12.500 i bot for å strømme direkte gjenopplivingsforsøk på Tiktok

– Nettpatruljen fikk flere tips om en direktestrømming på Tiktok. Den viste politiets forsøk på å gjenopplive en mann som var utsatt for en drukningsulykke, og som senere døde, står det i innlegget. Det skriver Nettpatruljen i Oslo, Asker og Bærum i ett innlegg på sin facebookside.

Vedkommende ble ilagt et forelegg på 12.500 kr for å ha brutt straffeloven § 267a, som er samme paragraf som brukes for å straffe deling av seksualisert innhold og videoer av vold. Forelegget er enda ikke vedtatt.

– Politiet ønsker å minne om at det også er straffbart å dele film, lyd og bilder av noen som befinner seg i en sårbar eller utsatt situasjon, som for eksempel ulykker, skriver Nettpatruljen

Nettpatruljen oppfordrer publikum til å ta kontakt med dem dersom noen har delt en krenkende film av deg eller noen du kjenner.

– Deling i sosiale medier kan få store konsekvenser for de som blir filmet og de pårørende rundt. I tillegg kan det være belastende å ufrivillig bli eksponert for slikt innhold, skriver de.

[ Småbarnsmor: – Vitensenteret er ikke drømmeferien ]