Oslo: Trolig 22 bekymringsmeldinger ikke lest

Det skyldes at de er blitt sendt i Altinn på en måte som gjør at kommunen ikke har fått åpnet dem.

Totalt er det 91 dokumenter fra politiet som ikke er lest. Det ser ut til at 22 av disse er bekymringsmeldinger, opplyser kommunen.

– Det er en helt uakseptabel situasjon og truer barns rettssikkerhet at det er en systemsvikt knyttet til bekymringsmeldinger fra politiet via Altinn til barnevernstjenesten. Når politiet benytter seg av sin meldeplikt, er det jo fordi de vurderer at det er bekymring knyttet til et barn som kan ha behov for viktig og nødvendig hjelp fra barnevernstjenesten, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Ikke mulig å lese

Enkelte av dokumentene er nå ikke mulig å lese. De er sendt i perioden 2021 til 2023. Bydelene opplyser at de først vet om det dreier seg om bekymringsmeldinger når de har fått de tilsendt på nytt fra politiet.

Bydelene ble forrige uke bedt om å gjennomgå avvik i Altinn etter at det ble kjent at flere kommuner ikke hadde fått tilgang til meldinger fra politiet.

– Jeg er glad for at Politidirektoratet nå har bedt politidistriktene om å slutte å sende bekymringsmeldinger via Altinn. Jeg ser at barne- og familieministeren har uttalt at Altinn allerede delvis er en del av den nasjonale granskingen som ble iverksatt på bakgrunn av svikten knyttet til den nasjonale portalen for bekymringsmeldinger, sier Holmås Eidsvoll.

Venter at det følges opp

Hun påpeker at bekymringsmeldinger i Oslo ikke skal sendes i Altinn og at avsender bør merke seg om de får beskjed om hvorvidt meldingen er mottatt eller ikke.

– Jeg forventer at både statlig barnevern, Politidirektoratet og Justisdepartementet sammen vurderer hvordan dette skal følges opp slik at vi alle kan trygges på at bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten kommer fram, sier hun.

Politiet undersøker

Oslo-politiet opplyser til NTB at de har undersøkt saken internt.

– Oslo politidistrikt har et godt samarbeid med Barnevernstjenestene i Oslo, Asker og Bærum. Rutinen i Oslo politidistrikt er at bekymringsmeldinger i utgangspunktet ikke sendes via Altinn, med mindre vi har forsikret oss om at mottaker benytter Altinn og har de rette tilgangene for å kunne lese meldingene, sier politiinspektør Audun Kristiansen.

Han sier at de for sikkerhets skyld har satt i gang et arbeid med å kartlegge om det kan være informasjon som kun er sendt i Altinn.

[ – Jeg føler meg innesperret. Jeg er nødt til å bli her, selv om jeg ikke lenger trives ]