Flyvertinne siktet for ruspåvirkning er varetektsfengslet i fire uker

I fengslingskjennelsen skriver Romerike og Glåmdal tingrett at den utenlandske kvinnen fengsles på grunn av faren for at hun reiser tilbake til hjemlandet.

Ifølge tingretten hadde hun allerede bestilt billett til hjemlandet, hvor hun både har familie og har sitt arbeid.

– Retten mener at fengslingsalternativer som for eksempel meldeplikt ikke i tilstrekkelig grad reduserer faren for unndragelse i saken. Fengsling er nødvendig i saken, skriver retten i kjennelsen.

