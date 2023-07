Bodø kommune ilegges en bot på 200.000 kroner etter dødsfall på sykehjem

Etterforskningen viser at det var gitt for store doser mofin til pasienten før dødsfallet, skriver politiet i en pressemelding.

Saken henlegges for helsepersonell som har hatt mistenktstatus i saken.

– Etter gjennomgang av saken finner statsadvokatene det riktig å tiltre Statens helsetilsyns og politiets vurdering av at det har skjedd et markant avvik fra kravet til faglig forsvarlig virksomhetsstyring, hvilket gir grunnlag for en foretaksstraff overfor Bodø kommune, sier konstituert statsadvokat Jørn H. Bremnes.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan Bodø kommune forholder seg til boten.

Statsadvokatene har også sluttet seg til politiets og Statens helsetilsyns vurdering av at det ikke foreligger grunnlag for straffansvar for involvert helsepersonell, og saken er henlagt for disse tre sin del.

– For helsepersonellet er straffesaken avgjort med henleggelse etter bevisets stilling. Dette er i praksis det samme som en frifinnelse i retten, og de skal vurderes som uskyldige, sier Bremnes.





[ Dømt for drap i Oslo i 2012 – skal ha blitt drept i Brasil ]