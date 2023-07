Venstre mener regjeringen må komme på banen etter ikke-mottatte bekymringsmeldinger

– Dette er en alvorlig sak som Venstre forventer at det ryddes opp i raskt, sier stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) i en uttalelse til NTB.

Tirsdag ble det kjent at politiet har sendt bekymringsmeldinger til norske kommuner via Altinn, noe som har gjort at flere meldinger ikke har kommet fram.

Thorsvik kaller det for en uholdbar situasjon som må fikses raskt.

– Hvis det er så mye som ett enkelt barn som ikke har fått den hjelpen de skal ha, så er dette intet mindre enn en katastrofe, sier Thorsvik.

