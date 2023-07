Politiskytingen i Oslo: Tre personer siktet for medvirkning til salg av narkotika

Saken er i en innledende fase, og det gjenstår flere etterforskningsskritt, opplyser Oslo politidistrikt tirsdag.

– Per nå er tre personer siktet for medvirkning til salg av narkotika, opplyser politiet.

To løslatt

To av de tre siktede ble løslatt mandag fordi politiet vurderte at det ikke var grunnlag for varetektsfengsling.

– Samtlige er fortsatt siktet for narkotikaovertredelse, og politiet vurderer at mistankegrunnlaget ikke er svekket, skriver politiet.

Advokat Arild Humlen er forsvarer for én av de siktede. Klienten oppfatter siktelsen som ubegripelig, forteller forsvareren.

– Jeg opplever det som en vag siktelse, sier Humlen til VG.

Såret av politiet

En polititjenesteperson har status som mistenkt etter at politiet løsnet skudd under pågripelsen natt til søndag.

– Opplysningene som er fremkommet så langt, tilsier at skuddet gikk av utilsiktet, skrev Spesialenheten for politisaker i en pressemelding søndag.

Det skal ha vært en konkret trusselsituasjon som foranlediget skuddet.

En 22 år gammel mann ble skutt i overkroppen av politiet. Han skal ha fått alvorlige skader.

Politiet ser på aksjonen som en del av en målrettet innsats mot et miljø som selger narkotika i området rundt Grønland.

