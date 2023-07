Politimann nekter straffskyld etter skyting på Grønland i Oslo

Det forteller mannens forsvarer, advokat Espen Henrik Johansen, til TV 2.

Forsvareren ønsker ikke å si noe om hva hans klient har forklart knyttet til hendelsesforløpet.

– Men det jeg kan si ut fra hendelsesforløpet, er at det ikke er grunnlag for at tjenestemannen erkjenner straffskyld, sier Johansen til kanalen.

Forsvareren sier videre at politibetjenten er opptatt av mannens helse.

– Tjenestemannens hovedfokus i denne tragiske hendelsen er et genuint ønske om at det går bra med fornærmede. Det har vært hans hovedfokus og ønske helt siden han, umiddelbart etter at skuddet falt, bidro med viktig og nødvendig førstehjelp, sier forsvareren.

Det var natt til søndag at politibetjenten løsnet skudd under en pågripelse.

– Opplysningene som er fremkommet så langt, tilsier at skuddet gikk av utilsiktet, skrev Spesialenheten for politisaker i en pressemelding søndag.

Det skal ha vært en konkret trusselsituasjon som foranlediget skuddet.

En 22 år gammel mann ble skutt i overkroppen av politiet. Han skal ha fått alvorlige skader.

