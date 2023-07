Norge sier ja til å trene ukrainske F-16-piloter

– Vi er enige om at fortsatt støtte til Ukraina er av stor betydning i lys av Russlands brutale og uprovoserte aggresjon mot Ukraina. F-16-koalisjonen vil i første omgang fokusere på trening. Norge tar sikte på å delta med personell til treningen som gjennomføres i Danmark, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Under Natos toppmøte 11. juli signerte forsvarsminister Gram en uttalelse sammen med Danmark, Nederland, Belgia, Luxembourg, Polen, Portugal, Sverige, Romania og Storbritannia om trening av det ukrainske luftforsvaret.

Landene i koalisjonen ønsker å bistå Ukraina slik at de kan forsvare eget luftrom, uttaler Gram i pressemeldingen.

– For å få til dette vil vi etablere en felles koalisjon for opplæring av det ukrainske luftvåpenet i drift og vedlikehold av F-16 jagerfly, og med mulighet for å inkludere andre typer jagerfly på et senere stadium, sier Gram.

På en pressekonferanse utdyper Gram at Norge bil bidra med ti instruktører og to F-16-fly til opptreningen.

Medlemmene av koalisjonen er enige om å starte opplæring av ukrainske piloter, teknikere og støttepersonell som vil gi det ukrainske luftforsvaret grunnleggende evne for drift, service og vedlikehold av F-16 jagerfly.

