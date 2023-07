Bergens byrådsleder: Bekymringsmeldinger fra politiet har ikke nådd fram siden 2020

– Dette er en svært alvorlig sak for landet vårt, som også rammer Bergen, innledet byrådsleder Rune Bakervik (Ap) en hasteinnkalt pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Han sier at politiet ikke har informert kommunen om denne kommunikasjonskanalen, og at de derfor ikke hadde det som trengtes for å se meldingene.

– De som skal motta disse tjenestene, må være tildelt to spesifikke roller i Altinn, og de rollene har for oss vært ukjente, sier Bakervik.

Flere ukjente saker

Meldingene blir slettet i innboksen automatisk etter 30 dager.

– Men oversendelsene er ikke slettet hos politiet, og informasjon har derfor heldigvis ikke gått tapt, sier han.

Det er 118 meldinger som kommunen har fått oversikt over. 77 av disse har vært til barnevernet, og 25 av disse har vært vurdert som såkalte bekymringsmeldinger.

– For ti av meldingene er innholdet ukjent, sier han.

– Nasjonal krise

Feilen ble oppdaget av Lillehammer kommune allerede for to uker siden, sier Bakervik. Han sier Lillehammer varslet Statsforvalteren om at også andre kommuner kunne være rammet.

– Dessverre er det først denne uken at Politidirektoratet har forstått alvoret og går ut og varsler bredt om at dette er et nasjonalt problem som kan gjelde barn over hele landet.

Han sier det ikke går an å leve med en situasjon hvor man er usikker på om bekymringsmeldinger til barnevernet kommer fram.

– Først og fremst er dette en nasjonal krise, som potensielt rammer barn og familier som trenger barnevernets hjelp og oppfølging, sier han.

