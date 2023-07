Vanningsrestriksjonene i Oslo fjernes

Vann- og avløpsetaten innførte restriksjoner på hagevanning 6. juni i hele Oslo. Restriksjonene er opphevet fra og med mandag 10. juli kl. 12. Det betyr at du nå kan bruke hageslange og spreder til hagevanning ved behov.

– Vi ser at vannforbruket har gått ned, og det er vi veldig glade for. Jeg vil samtidig oppfordre til videre bevissthet rundt eget vannforbruk. Vann er en sårbar og dyrebar ressurs som vi ikke må ta for gitt, sier assisterende avdelingsdirektør Frode Hult i Vann- og avløpsetaten i en pressemelding.

En kombinasjon av mer nedbør, mindre vannbruk på grunn av ferie og gjenoppretting av driften på Skullerud vannbehandlingsanlegg er grunnen til at restriksjonene løftes.

Hult oppfordrer folk til ikke å vanne mer enn nødvendig og ikke på dagtid, når det meste av vannet fordamper. En hagespreder bruker 1000 liter vann i timen, som er mer enn 6 ganger det én person bruker i døgnet.

