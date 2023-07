Sjøfartsdirektoratet fant elleve avvik på ferja som krasjet i Lysefjorden

– Det vi synes er alvorlig, er at det er mange funn knyttet til driften av fartøyet, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til NTB.

Direktoratet var om bord i ferja mandag og fant til sammen elleve avvik som må utbedres.

Ni avvik på mannskap og dokumentasjon

Ifølge Stavanger Aftenblad var to av disse funnene tekniske forhold på skipet, som dreier seg om reparasjon av skader som oppsto i sammenstøtet i Lysefjorden søndag.

I tillegg til tekniske funn fant direktoratet også hele ni avvik som gjelder mannskap og dokumentasjon.

Det er blant annet ikke blitt dokumentert at mannskapet har fått fartøyspesifikk opptrening. Heller ikke hviletid er blitt dokumentert godt nok. Et annet avvik er mangel på gyldig dokumentasjon på krise- og passasjerhåndtering.

– Det er alvorlig

– Det er alvorlig at dette ikke er på stell når man driver passasjertrafikk, sier Aarhus til Aftenbladet. Han legger til at regelverket er der for at mannskapet skal vite hva de skal gjøre når en situasjon oppstår.

Når skipet vil være i drift igjen avhenger av hvor lang tid det vil ta å reparere de materielle skadene, forteller Aarhus til NTB. I tillegg er det et spørsmål om mannskapet må kurses, eller om de faktisk har disse kursene og det holder å finne dokumentasjon.

Daglig leder Arne Glenn Flåten i Fjord X sier til Aftenbladet mandag at han vil avvente med å gi utfyllende kommentarer til han har gått gjennom funnene med mannskapet og Vestlandske Trafikk.

Direktoratet skal om bord på MS Skånevik igjen og sjekke at alt er i orden før ferjedriften kan starte opp.

Var alene på broen

Sammenstøtet skal ha skjedd omtrent klokken 16.15 søndag. Skipperen hadde sovnet på broen. Det skal være to på broen, men skipperen var alene der da ulykken skjedde, sier Aarhus til Aftenbladet.

Ingen skal ha blitt skadd under sammenstøtet, og heller ikke fergen skal ha fått store skader.

– Det var et kraftig smell. Heldigvis gikk det så bra som det gikk når uhellet først skulle være ute, sier Aarhus til NTB.

Fergen er innleid til en turistrute mellom Flørli og Lysebotn i Lysefjorden av Rødne Fjord Cruise og Fjord X.

