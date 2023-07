KrF-nestleder vil flytte godteri bort fra kassa i matbutikkene

I norske matbutikker ligger søtsaker ofte ved kassa og i lav høyde. Dette vil nestleder Ida Lindtveit Røse i KrF få en slutt på.

– Butikkene må ta ansvar og flytte godteriet opp fra barnehøyde og bort fra kasseområdet. Det vil være bra for barna, familiene og folkehelsen. Nå er godteriet strategisk plassert ut der man vet sultne kunder plukker det med seg, sier Røse til Dagbladet.

Avisen spurte Rema 1000 og Kiwi hvorfor godteriet er plassert i kasseområdet og om de vil følge oppfordringen fra Ida Lindtveit Røse. Rema 1000 svarte at de vil at barna skal spise sunt, uten å komme med noen konkrete tiltak. Kiwi svate at de tar til seg tilbakemeldingen og at sunne valg ved kassene er noe de ønsker å legge til rette for og skal bli bedre på.

