Bileier siktet etter at bil trillet inn i utestedskø i Hamar

Mannen har status som siktet i saken, ettersom politiet har gjort tiltak mot ham ved å frata ham førerkortet etter at bilen hans trillet inn i en folkemengde utenfor Festiviteten i Hamar, skriver Hamar Arbeiderblad.

Det var TV 2 som var aller først ute med nyheten.

Status er fortsatt åtte skadde personer. Hvilken hastighet bilen skal ha hatt, er foreløpig usikkert.

– Vi vet at den var førerløs. Så har krimteknikere vært på stedet og snakket med vitner, sier operasjonsleder Anna Boger i Innlandet politidistrikt.

Hun legger til at politiet vil komme med en pressemelding i løpet av formiddagen lørdag.

Hamar Arbeiderblad skriver at kommunen hadde kriseteam tilgjengelig for dem som var berørt av ulykken fredag kveld, men at det har vært stille hos dem.

– Vi var fire personer tilgjengelig der, i tillegg til legevakta, men det var ingen som kom til oss. Så kan det hende vi må følge opp noen i dag, sier Gro Medlien til avisa.

Det var klokka 21.22 fredag kveld at politiet fikk melding om at en førerløs bil hadde trillet inn i en folkemengde utenfor et utested i Hamar. Åtte personer ble skadd – tre av dem ble kjørt til sykehus, fire ble dimittert på stedet og én oppsøkte legevakten selv.

[ 500 dager siden invasjonen: – Krigen kan slutte på to vis ]