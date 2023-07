Olaug Bollestads ektemann fikk hjerneblødning

– På onsdag var Jan Frode og jeg på vei til sommerstevner på Justøy og Hedemarktoppen. I Lillesand fikk Jan Frode plutselig hjerneblødning. Jeg skjønte som sykepleier hva som skjedde og ringte 113 med det samme, skriver KrF-lederen i Facebook-innlegget.

Ektemannen ble først innlagt på Sørlandet sykehus før han ble overført til sykehuset i Stavanger. Det går etter forholdene utrolig bra, skriver hun.

– Jeg ber om forståelse for at jeg og mine nå får ro den nærmeste tiden og ber om at pressen ikke tar kontakt de neste dagene, skriver Bollestad videre.

Bollestads ektemann har deltatt med sin kone i TV-programmet «Sofa» og har også blitt en kjent skikkelse i humoristiske innlegg på KrF-lederens Instagram-profil.