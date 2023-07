Advokatleder om Kongsberg-dom: – Umulig å forstå

– Gud hjelpe meg! Hva er det den lokale tingretten har gjort? sier lederen for Advokatforeningens forsvarergruppe til VG.

Buskerud tingrett frifant den voldstiltalte politimannen på alle punkter. Dommen er umulig å forstå, mener Dietrichson.

– Om påtalemyndigheten mener at retten i for stor grad har lagt en beskyttende hånd over politimannen og hele politipatruljen, så bør dommen ankes, sier han.

Dommen ble avsagt med dissens fra en av de tre dommerne på tiltalens alvorligste punkt, som gjaldt grov kroppskrenkelse. Dietrichson sier det er vanskelig å forstå dommen i lys av videomaterialet fra hendelsen i Kongsberg.

Han påpeker at tiltalte til og med påførte fornærmede slag mot hodet.

– Det er potensielt dødelig og i strid med gjeldende instrukser, sier han til VG.

