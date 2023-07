Ung mann dømt for Snapchat-overgrep mot et titalls mindreårige gutter

I dommen fra Trøndelag tingrett dømmes mannen også til å betale oppreisning på mellom 75.000 og 180.000 kroner til til sammen ti av sine ofre, samt inndragning av en rekke telefoner og kontoer i sosiale medier. Han erkjente seg skyldig i samtlige tiltalepunkter.

Det var i perioden fra våren 2020 til slutten av 2022 at mannen utga seg for å være andre og fikk en lang rekke gutter til å utføre seksuelle handlinger i videosamtaler og andre sammenhenger på Snapchat og Instagram.

Andre ofre ble utsatt for at han selv utviste seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor dem. Gjentatte ganger brukte han også trusler mot sine ofre.

Ofrene hans var stort sett i 10-13-årsalderen, den eldste var 15. Mannen utga seg for å være jevnaldrende med dem, eller yngre.

Mannen er også dømt for å ha oppbevart bilder som seksualiserer barn. Han frikjennes samtidig for å ha tvunget eller forledet et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller uanstendig atferd.

Mannens forsvarer, advokat Kolbjørn Margido Lium opplyser at hans klient tar betenkningstid.