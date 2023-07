Slutt på raske matprishopp – eksperter ber dagligvarekunder følge med

Av Åsmund Høeg/NTB

I mange år har lommeboka til norske husholdninger fått kjenne på resultatet av forhandlingene mellom de store matvarekjedene og leverandørene.

Butikkprisene pleide å øke 1. februar og 1. juli hvert år i såkalte prisvinduer hvor leverandørene justerte innkjøpsprisene.

I år endret det seg da det ikke ble noen prisøkning 1. februar fordi Kiwi ikke satte opp prisene, og de andre kjedene fulgte etter. Deretter steg prisene sakte etter påske.

– Heller ikke nå har vi sett prisøkningen i butikkene. Det skyldes delvis at man ikke forventet at innkjøpsprisene skulle øke så mye nå 1. juli, men også Rema 1000s initiativ til å forhandle mer kontinuerlig med leverandørene. Det er fortsatt usikkert hvor mange av kontraktene som er reforhandlet, sier professor Øystein Foros ved Norges handelshøyskole til NTB.

Utdatert system

Foros tror mye tyder på at dette særnorske fenomenet med at innkjøpsprisene endres på bestemte dager i året, har gått ut på dato.

– Jeg tror i sum at det er bra at vi ikke har et særnorsk system, men utfallet vil fortsatt avhenge av forhandlinger mellom matvarekjedene og leverandørene. Man kan ikke si noe bastant om hvordan dette slår ut i sluttprisene, sier han.

Foros forklarer at innkjøpsprisen lenge var lavere i Norge enn i mange andre land fordi prisvinduene her hjemme forsinket prisøkningen.

– Hvis kjedene går bort fra dette systemet, vil butikkprisene nok reagere raskere når råvarepriser endres, og vi vil se en mer dynamisk endring i prisene.

Kundene må bli mer bevisste

Den nye forhandlingsmodellen til Rema 1000 har endret måten dagligvarekjedene priser varene sine.

– Det er mer uoversiktlige tider nå, og kundene må passe på selv. Rema 1000 sier de vil holde prisene fast eller kanskje sette dem ned, og de gir rabatter på en rekke varer. Coop sier også at de skal låse prisene på 100 viktige varer, sier dagligvareekspert og BI-professor Odd Gisholt til NTB.

Han mener vi utover sommeren og høsten vil se at kjedene kommer med nye og kreative løsninger på prising, men understreker at dette ofte kun gjelder på et mindre utvalg varer, der prisene vil presses hardt. Det kan også være store variasjoner på fem til seks andre varer som ikke omfattes av matbørsen, forklarer han.

– Forbrukerne må passe mer på, ha alle lojalitetskort og følge med i timen.

