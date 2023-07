Politiet fikk over 18.000 ulovlige våpen under amnesti – dobling fra sist

Når politiet åpner for våpenamnesti, kan du trygt levere inn uregistrerte våpen uten at du kan straffes for å ha hatt våpenet. Under forrige våpenamnesti i 2017, høstet politiet inn 8.000 våpen. I 2008 ble det levert inn 13.000 våpen og hele 35.000 i 2003/2004.

– Nå er det 18.653 færre ulovlig våpen i Norge. Det viser at amnestiet var nødvendig og riktig. Ulovlige våpen er en stor risiko for samfunnet. De kan i verste fall komme i feil hender og ende i kriminelle miljøer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Oslo politidistrikt samlet inn flest våpen med 3.260 enheter, tett etterfulgt av Trøndelag med sine 3.507. Deretter følger Innlandet og Øst politidistrikt med henholdsvis 2.583 og 2.378 våpen.

Hele 85 prosent av de innleverte våpnene var hagler (7.694) og rifler (8.142). I tillegg ble det innlevert 156 maskinpistoler, 37 maskingevær, en bombekaster og diverse eksplosiver.

Våpnene skal nå kontrolleres av Kripos opp mot våpenregisteret. Deretter skal de destrueres.

[ Mange barn i Oslo fikk ikke komme hjem før det begynte å bli mørkt ]