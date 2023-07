Marhaug: Fortsatt tillit til Moxnes – men tilliten er svekket

– For meg er den ikke borte, men den er svekket, sier hun til NRK.

– Det er slik med tillit at det er noe folk må kjenne på. Det er ikke en faktapåstand. Den tar tid å bygge opp og kan også bygges ned.

Partiet holdt mandag kveld et hastemøte, hvor et samlet landsstyremøte konkluderte med at de har full tillit til Moxnes som partiets videre leder i kjølvannet av den mye omtalte solbrillesaken.

På spørsmål om Moxnes kan fortsette eller om han kan bli skadelig for partiet inn mot den kommende valgkampen, svarer Marhaug:

– Det lurer jeg selv på hver eneste dag. Hvordan vil dette påvirke vår egen motivasjon og velgernes syn på oss. Men vi kan samtidig ikke bli et PR-byrå som tenker opp og ned om alle mulige scenarioer. Vi må først og fremst tenke om vi har tillit eller ikke når vi vurderer det spørsmålet, sier hun.

