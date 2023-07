Mann tiltalt for samleie med 13-åring

De to skal ha hatt samleie to ganger våren 2022, en gang hjemme hos ham og en gang i en bil, skriver Telemarksavisa. Da var han 19 år og hun 13 år gammel.

Etter gjerningsbeskrivelsen i tiltalen skal mannen ikke ha brukt trusler eller vold for å gjennomføre samleie med jenta, men han er tiltalt for voldtekt fordi all seksuell omgang med barn under 14 år regnes som voldtekt.

Mannen er også tiltalt for i løpet av to måneder våren 2022 ha sendt bilder av sin penis til jenta. Han skal ha sendt bildene i sosiale medier, og skal blant annet ha skrevet sterke oppfordringer til jenta om å sende bilder tilbake.

Påtalemyndigheten tar forbehold om å legge ned påstand om kontaktforbud overfor fornærmede.

Straffesaken er berammet til Telemark tingrett 9. oktober. Aktor i saken er statsadvokat Helene Holtvedt, 20-åringen forsvares av advokat Jonny Sveen, og den fornærmede jenta har Wenche Merethe Kåsa som bistandsadvokat.