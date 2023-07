Stekespaden Paderno trekkes fra markedet

De som har kjøpt stekespade av merket Paderno bes returnere den til butikken der produktet ble kjøpt, skriver Matportalen.no. Produktet er ikke solgt i butikker etter den 30. juni.

Begrunnelsen for tilbaketrekkingen av stekespaden er at det er funnet primære aromatiske aminer (PAA) over grenseverdi. PAA er stoffer der noen av dem er kreft- og/eller allergifremkallende. Over tid kan bruken av produktet gi helseskader.

PAA kan oppstå i produksjonsprosessen til materialene. Regelverket for matkontakt-materialer av plast tillater ikke at produkter avgir PAA i målbare mengder.

